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Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми

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модель

В Шанхае погибла 14-летняя девочка из Перми. Несмотря на столь юный возраст, Влада по контракту с агентством работала моделью. В Китае она представляла одну из марок молодежной одежды. По предварительной информации, ей стало плохо прямо на подиуме. С высокой температурой двочку доставили в местную больницу. Причиной смерти называется сепсис на фоне тяжелой стресс-реакции организма. Алкоголь и наркотики в крови не обнаружены.

модель

В российском консульстве и Следственном комитете заявили, что начали проверку, в том числе и того факта, почему ученица 8 класса не ходила в школу и трудилась за границей. Также к делу подключился Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае, считает: "Родители во многом действовали не в интересах своего собственного ребенка. Отправив в Китай ребенка без медицинской страховки, без соответствующих сопроводительных документов, без возложения ответственности за жизнь и здоровье на третьих лиц, - это привело к этой трагедии. К сожалению, вовлечение детей в так называемый модельный бизнес с малых лет неоднократно показывало своими трагедиями, своими скандальными историями, что этот бизнес нуждается в законодательном урегулировании".

 

Метки: в Перми, В России, В мире, Происшествия

Опубликовано: 30.10.2017 в 09:19 в рубрике - Вести Пермь

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