В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»

В кинотеатрах состоялась премьера отечественного фильма «Последний богатырь». Герои русских сказок, волшебство и среди них современный гражданин.

Насколько трудными были поиски, и что искали герои - узнали первые зрители, которые пошли на премьеру «Последнего богатыря».

Приключения, сказка, комедия – «Последний богатырь» получился фильмом многожанровым, предназначенным для разной аудитории.

Что касается актёрского состава, вот только несколько имён: Елена Яковлева, Евгений Дятлов, Константин Лавроненко, некоторых правда сразу и не узнаешь, хорошо поработали мастера по гриму.

Главный герой по имени Иван из современной Москвы попадает в волшебную страну Белогорье, где ему предстоит отправиться искать меч-кладенец в компании таких персонажей, как Баба Яга, Кощей Бессмертный и не только.

Современные технологии, плюс оригинальная задумка приходят на помощь создателям кино. При создании таких масштабных картин обязательно присутствует компьютерная графика, которая помогает, например, оживить избушку на курьих ножках или создать образ водяного.

Премьера стартовала практически во всех кинотеатрах Перми - сеансов много, с утра и до позднего вечера. Идти фильм будет не менее двух недель точно - так что у пермяков будет время узнать, кто же этот богатырь, заявленный в названии и почему же он последний. Первые зрители уже узнали.