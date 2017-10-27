Автошкола без гарантии
Автошкола без гарантии. Судебные приставы Перми опечатали учебный класс автошколы «Автогарант». Специалистами Гособорнадзора было установлено, что организация осуществляет образовательную деятельность в учебных кабинетах, несмотря на отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, также были нарушены требования пожарной безопасности. Вопросы также возникли к учебно-материальной базе. Вновь изучать ПДД будущие автолюбители начнут не ранее чем через три месяца, с условием, если все недочеты будут исправлены.
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