Автошкола без гарантии. Судебные приставы Перми опечатали учебный класс автошколы «Автогарант». Специалистами Гособорнадзора было установлено, что организация осуществляет образовательную деятельность в учебных кабинетах, несмотря на отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, также были нарушены требования пожарной безопасности. Вопросы также возникли к учебно-материальной базе. Вновь изучать ПДД будущие автолюбители начнут не ранее чем через три месяца, с условием, если все недочеты будут исправлены.