Новые «ворота в лес»
На экологической тропе «Дорога домой», расположенной на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес», состоялось торжественное открытие входной группы, обустроенной Пермским городским лесничеством. Появились «ворота в лес», лесной «зеленый класс», установлены познавательные интерактивные стенды, из которых посетители могут узнать о деревьях, произрастающих в городских лесах, и обитателях «лесных квартир». Подробности у Марины Печеновой.
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