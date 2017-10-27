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Новые «ворота в лес»

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На экологической тропе «Дорога домой», расположенной на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес», состоялось торжественное открытие входной группы, обустроенной Пермским городским лесничеством. Появились «ворота в лес», лесной «зеленый класс», установлены познавательные интерактивные стенды, из которых посетители могут узнать о деревьях, произрастающих в городских лесах, и обитателях «лесных квартир». Подробности у Марины Печеновой.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.10.2017 в 15:52 в рубрике - Вести Пермь

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