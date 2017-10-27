Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Автошкола без гарантии

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии →

Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?

смотреть видео

театр

Как будет выглядеть новый оперный , можно увидеть в фойе театра. Там на всеобщее обозрение выставили эскизы второй сцены, разработанные архитектурным бюро Дэвида Чипперфильда. На стенде представляют два варианта постройки здания – на Перми-1 и в квартале №5, ограниченном улицами Попова, Монастырская, Осинская и Окулова. Концепцию должны разработать до 1 января следующего года. Необходимую документацию – до 2018 года, заключить контракт – в 2019 году. Само строительство намечено на 2019-2022 гг.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 27.10.2017 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Автошкола без гарантии

Новые «ворота в лес»

У Прикамья появится официальный гимн

В администрации Чайковского прошла выемка документов

Пермские модницы устроили флешмоб

В Пермь приехал Цирк Филатовых

Как попасть из Политеха в «Уралкалий»

Бесхозная труба - головная боль для жителей

Прямой ответ

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Автошкола без гарантии

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии →

Обратите внимание

в Перми

В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»

Приключения, сказка, комедия – «Последний богатырь» получился фильмом многожанровым, предназначенным для разной аудитории.
смотреть видео читать27.10.2017 в 17:23
Метки: в Перми, Культура, Общество, Кино

Геннадий Игумнов отмечает день рождения

Геннадий Игумнов - первый всенародно избранный губернатор Прикамья с 1996 по 2000-й год.
читать27.10.2017 в 17:15
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии

Авансцену, костюмы, декорации театру «Доминанта» удалось обновить на средства из федерального бюджета.
смотреть видео читать27.10.2017 в 16:54
Метки: в Перми, Культура, Власть, Деньги

Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?

Мыльная опера с пермским оперным продолжается или строительство второй сцены все-таки начнется?
смотреть видео читать27.10.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

Автошкола без гарантии

Судебные приставы Перми опечатали учебный класс автошколы «Автогарант».
смотреть видео читать27.10.2017 в 16:13
Метки: в Перми, Общество

В России

Зараженный пиломатериал за границу не пустили

В партии пиломатериала обнаружены личинки усача рода «Monochamus» - карантинного вредителя хвойных пород деревьев.
читать27.10.2017 в 15:34
Метки: в Перми, В России

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Сотрудники полиции остановили для проверки документов двух прохожих. Те в ответ открыли стрельбу.
смотреть видео читать27.10.2017 в 10:04
Метки: В России, в Перми, Преступления

Товарный знак «Окна Века» использовался незаконно

Арбитражный суд подтвердил решение УФАС о незаконности использования товарного знака «Окна Века»
читать27.10.2017 в 09:40
Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Депутаты края поддержали «бюджет развития»

Вопросы остаются по федеральным субсидиям. Пермский край может лишиться более 2,5 миллиардов рублей.
смотреть видео читать27.10.2017 в 09:18
Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика, Деньги, В России

В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу

Главное условие - если Россия примет Чемпионат мира по баскетболу 2023 года.
смотреть видео читать26.10.2017 в 16:09
Метки: в Перми, Спорт, В России
Лента новостей RSS каналы

В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»

Геннадий Игумнов отмечает день рожденияГеннадий Игумнов отмечает день рождения

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидииТеатры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии

Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?

Автошкола без гарантииАвтошкола без гарантии

Новые «ворота в лес»Новые «ворота в лес»

Зараженный пиломатериал за границу не пустилиЗараженный пиломатериал за границу не пустили

Сотни домов Кудымкара остались без водыСотни домов Кудымкара остались без воды

У Прикамья появится официальный гимнУ Прикамья появится официальный гимн

Нерадивого собственника земли оштрафовали на 400 тысяч рублейНерадивого собственника земли оштрафовали на 400 тысяч рублей

В администрации Чайковского прошла выемка документовВ администрации Чайковского прошла выемка документов

Пермские модницы устроили флешмобПермские модницы устроили флешмоб

В Пермь приехал Цирк ФилатовыхВ Пермь приехал Цирк Филатовых

Как попасть из Политеха в «Уралкалий»Как попасть из Политеха в «Уралкалий»

Правительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплексаПравительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплекса

Бесхозная труба - головная боль для жителейБесхозная труба - головная боль для жителей

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае стал Павел МиковУполномоченным по правам человека в Пермском крае стал Павел Миков

Прямой ответПрямой ответ

Умников и умниц поддержат рублемУмников и умниц поддержат рублем

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в ПермиНапавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Товарный знак «Окна Века» использовался незаконноТоварный знак «Окна Века» использовался незаконно

Депутаты края поддержали «бюджет развития»Депутаты края поддержали «бюджет развития»

За неделю в Прикамье более 20 тысяч человек заболели ОРВИЗа неделю в Прикамье более 20 тысяч человек заболели ОРВИ

О заповеднике «Басеги» снимут экологический мультфильмО заповеднике «Басеги» снимут экологический мультфильм

В Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по раллиВ Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по ралли

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru