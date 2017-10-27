Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?

Как будет выглядеть новый оперный , можно увидеть в фойе театра. Там на всеобщее обозрение выставили эскизы второй сцены, разработанные архитектурным бюро Дэвида Чипперфильда. На стенде представляют два варианта постройки здания – на Перми-1 и в квартале №5, ограниченном улицами Попова, Монастырская, Осинская и Окулова. Концепцию должны разработать до 1 января следующего года. Необходимую документацию – до 2018 года, заключить контракт – в 2019 году. Само строительство намечено на 2019-2022 гг.