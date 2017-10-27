У Прикамья появится официальный гимн
Неофициальный гимн Прикамья «Мой Пермский край» станет официальным. Утвердить песню «Мой Пермский край» предложил губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. В Заксобрании отметили: так как вопрос связан с изменением Устава, он будет приниматься в трех чтениях. Первое прошло накануне. Результат положительный. Остальные – чистая формальность.
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