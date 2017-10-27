В администрации Чайковского прошла выемка документов

Крупные махинации в сфере купли-продажи земли выявили сотрудники прокуратуры в Чайковском. Как оказалось, ряд местных чиновников продали огромные участки земли – более 16 га – трем лицам незаконно. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Всего таким образом было продано 150 земельных участков. Земля находилась на территории коттеджного поселка «Рассвет» в Чайковском.

25 октября в местную администрацию нагрянули сотрудники Следственного комитета России, где провели выемку документации.

Пресс-служба прокуратуры Пермского края: «По данному факту прокурором главе администрации Чайковского городского поселения внесено представление с требованием принять меры к расторжению заключенных в нарушение закона договоров купли-продажи земельных участков с членами дачного кооператива «Рассвет», привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях».