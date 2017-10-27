В администрации Чайковского прошла выемка документов
Крупные махинации в сфере купли-продажи земли выявили сотрудники прокуратуры в Чайковском. Как оказалось, ряд местных чиновников продали огромные участки земли – более 16 га – трем лицам незаконно. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Всего таким образом было продано 150 земельных участков. Земля находилась на территории коттеджного поселка «Рассвет» в Чайковском.
25 октября в местную администрацию нагрянули сотрудники Следственного комитета России, где провели выемку документации.
Пресс-служба прокуратуры Пермского края: «По данному факту прокурором главе администрации Чайковского городского поселения внесено представление с требованием принять меры к расторжению заключенных в нарушение закона договоров купли-продажи земельных участков с членами дачного кооператива «Рассвет», привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские модницы устроили флешмоб
В Пермь приехал Цирк Филатовых
Как попасть из Политеха в «Уралкалий»
Бесхозная труба - головная боль для жителей
Прямой ответ
Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми
Депутаты края поддержали «бюджет развития»
В Перми вводится система пересадок на электротранспорте
Махинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконно
Печальная статистика: семейно-бытовые преступления
Добавить комментарий: