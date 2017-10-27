Пермские модницы устроили флешмоб
Пермские стилисты провели необычную акцию - они вышли на улицы города, чтобы показать, что мода существует не только в Милане, Париже, Нью-Йорке или Лондоне. Облачившись в нарочито яркие и оригинальные наряды, девушки проехали на трамвае. Присоединиться к флешмобу мог любой желающий.
Татьяна Жильцова, стилист: "Давайте выходить на улицу, давайте показывать, что мы модная столица. Осень, зима – это самое лучшее время для того, чтобы показать возможности сильного наряда. Здесь мы можем многослоить".
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