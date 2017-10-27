В Пермь приехал Цирк Филатовых

В Пермь приехал знаменитый Цирк Филатовых. Первое выступление уже в эти выходные. Обещают медведей на велосипеде и мотоцикле под уникальное лазерное шоу. Некоторые трюки не может повторить никто в мире.

Прав, конечно, у этого мотоциклиста нет, но свои водительские навыки он совершенствует ежедневно. Эти мишки освоили и другие средства передвижения и владеют ими не хуже людей. По словам дрессировщика, путь к таким достижениям лежит через желудок.

Александр Филатов, дрессировщик: "Это все равно хищники не надо забывать. У каждого разный характер, поэтому приходится находить к каждому свой путь, к кому-то через желудок. Они сластены, любят сгущенку, печенье".

Бокс, катание на велосипедах, мотоциклах, самокате, роликах и даже эквилибристика. В этой программе мишки играют особую роль. Каждый из 15 выступает в своем жанре. С ними династия Филатовых работает 180 лет. Некоторые трюки все еще не смог повторить никто.

Зрители познакомятся и с другими животными - арктическими лайками, пони, белоснежными голубями, австралийскими пеликанами, носухами, ламами, верблюдами и дикобразами. Свои невероятные номера покажут иллюзионисты, воздушные гимнасты без страховки, жонглеры и эквилибристы на катушках.

А чтобы зрелище стало незабываемым, цирк привез в Пермь современное световое и лазерное оформление, а также собственный шоу-балет. Премьера цирка Филатовых на Пермской арене состоится уже в субботу. Для малышей до 5 лет, при предъявлении документа, вход свободный.

К зрителям у артистов только одна просьба - не спешить расходиться после финального номера и аплодисментов - ведь самый красивый и приятный сюрприз ожидает их в конце.