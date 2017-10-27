В Пермь приехал Цирк Филатовых
В Пермь приехал знаменитый Цирк Филатовых. Первое выступление уже в эти выходные. Обещают медведей на велосипеде и мотоцикле под уникальное лазерное шоу. Некоторые трюки не может повторить никто в мире.
Прав, конечно, у этого мотоциклиста нет, но свои водительские навыки он совершенствует ежедневно. Эти мишки освоили и другие средства передвижения и владеют ими не хуже людей. По словам дрессировщика, путь к таким достижениям лежит через желудок.
Александр Филатов, дрессировщик: "Это все равно хищники не надо забывать. У каждого разный характер, поэтому приходится находить к каждому свой путь, к кому-то через желудок. Они сластены, любят сгущенку, печенье".
Бокс, катание на велосипедах, мотоциклах, самокате, роликах и даже эквилибристика. В этой программе мишки играют особую роль. Каждый из 15 выступает в своем жанре. С ними династия Филатовых работает 180 лет. Некоторые трюки все еще не смог повторить никто.
Зрители познакомятся и с другими животными - арктическими лайками, пони, белоснежными голубями, австралийскими пеликанами, носухами, ламами, верблюдами и дикобразами. Свои невероятные номера покажут иллюзионисты, воздушные гимнасты без страховки, жонглеры и эквилибристы на катушках.
А чтобы зрелище стало незабываемым, цирк привез в Пермь современное световое и лазерное оформление, а также собственный шоу-балет. Премьера цирка Филатовых на Пермской арене состоится уже в субботу. Для малышей до 5 лет, при предъявлении документа, вход свободный.
К зрителям у артистов только одна просьба - не спешить расходиться после финального номера и аплодисментов - ведь самый красивый и приятный сюрприз ожидает их в конце.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как попасть из Политеха в «Уралкалий»
Бесхозная труба - головная боль для жителей
Прямой ответ
Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми
Депутаты края поддержали «бюджет развития»
В Перми вводится система пересадок на электротранспорте
Махинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконно
Печальная статистика: семейно-бытовые преступления
В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу
Сварщик - это почти художник
Добавить комментарий: