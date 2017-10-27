Как попасть из Политеха в «Уралкалий»

В Пермском политехническом университете торжественно вручили свидетельства на именные стипендии 10 лучшим студентам. Ее размер составляет 3 тысячи рублей. Как говорят, главное то, что им уже точно не придется искать хорошую работу.

Именную стипендию Дмитрий Штебрец получает впервые, при этом уже может похвалиться реальной работой в шахте. Полтора месяца практики на березниковском производстве.

Дмитрий Штебрец, студент горно-нефтяного факультета ПНИПУ: "В шахте своя атмосфера, чистый воздух, пейзажи красивые, горные выработки, переходы солей".

Специальность «Физические процессы горного производства» в дальнейшем позволит выбрать - работа над землей в лаборатории, или романтика шахты. С предприятием Дмитрий уже определился - это будет «Уралкалий».

Для одних лестница - просто способ оказаться на нужном этаже, для других - символ достижения целей. Поддержку предприятия можно сравнить со ступеньками: пробуждать интерес к профессии начинают уже с первых классов - малышам рассказывают о работе родителей, затем уже в вузе - целевой набор студентов, а также именные стипендии.

Именные стипендии студентам вузов «Уралкалий» выплачивает с 2006 года. За 11 лет её получили более 200 человек. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты, – высокая успеваемость, научные работы, успешное прохождение практики и увлеченность профессией.

Наталья Вольвач, начальник управления развития персонала ПАО «Уралкалий»: "Смотрим не только за успеваемостью, но и как они себя ведут у нас на производстве. Делаем выводы о том, насколько эти ребята впишутся в нашу компанию и приглашаем к нам работать".

Ну, а пока - весёлые студенческие годы и приятный бонус - три тысячи рублей каждый месяц.

Вручение прошло в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского молодёжного форума, участие в котором приняли студенты из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Сербии. Так что будущие прикамские горняки уже заручились и международной поддержкой.