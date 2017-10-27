Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Прямой ответ

Как попасть из Политеха в «Уралкалий» →

Бесхозная труба - головная боль для жителей

смотреть видео

авария

Серьезная коммунальная авария произошла накануне около школы № 82 в Перми. На улице Суздальская затопило дорогу и территорию образовательного учреждения. Прорыв на трубе нашли только к середине дня.

Сообщение о сильном прорыве воды на улице Суздальской поступило в «Новогор» в 7:30 утра. Вода из люка хлынула прямо на асфальт, затопив территорию школы и проход во дворы. Первыми тревогу забили местные жители.

Из-за аварии от водоснабжения были отключены 6 домов в частном секторе - по улице Балхашской, многоквартирный дом Суздальская, 3, детский сад и школа. Впрочем, занятия здесь не отменили, по крайней мере, для первой смены.

На месте специалисты определили, что у этих коммуникаций нет собственника. Прорыв ветхой трубы водопровода составил 200 мм. Согласовав все раскопки с администрацией района, «Новогор» приступил к ликвидации аварии.

Николай Иванов, директор управления по связям с общественностью ООО "Новогор-Прикамье": "Также без воды там социальные объекты, детский сад в частности, туда организован подвоз воды. Сколько продлятся работы, сложно сказать, потому что не понятно до конца - серьезная или нет эта аварийная ситуация, работы ведутся".

Тяжелая техника на месте аварии проработает до позднего вечера, а если понадобится и всю ночь. Хоть место раскопок и огорожено, местным жителям необходимо быть внимательными на дороге, так как проход по тротуару пока невозможен.

 

 

 

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.10.2017 в 11:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Прямой ответ

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Депутаты края поддержали «бюджет развития»

В Перми вводится система пересадок на электротранспорте

Махинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконно

Печальная статистика: семейно-бытовые преступления

В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу

Сварщик - это почти художник

Кто ответит за аварию в Ботаническом саду?

Пермских роботов трудоустроят банки Чили


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Прямой ответ

Как попасть из Политеха в «Уралкалий» →

Обратите внимание

в Перми

В Пермь приехал Цирк Филатовых

Первое выступление состоится уже в эти выходные. Обещают медведей на велосипеде и мотоцикле под уникальное лазерное шоу.
смотреть видео читать27.10.2017 в 12:43
Метки: в Перми, Общество

Как попасть из Политеха в «Уралкалий»

В Пермском политехническом университете торжественно вручили свидетельства на именные стипендии 10 лучшим студентам.
смотреть видео читать27.10.2017 в 12:24
Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Правительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплекса

По словам губернатора Максима Решетникова, для краевых властей в приоритете - интересы жителей Майского.
читать27.10.2017 в 12:02
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Бесхозная труба - головная боль для жителей

Серьезная коммунальная авария произошла накануне около школы № 82 в Перми.
смотреть видео читать27.10.2017 в 11:37
Метки: в Перми, Общество

Прямой ответ

В гимназии №33 прошел открытый прием жителей Свердловского района Перми.
смотреть видео читать27.10.2017 в 10:47
Метки: в Перми, Власть

В России

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Сотрудники полиции остановили для проверки документов двух прохожих. Те в ответ открыли стрельбу.
смотреть видео читать27.10.2017 в 10:04
Метки: В России, в Перми, Преступления

Товарный знак «Окна Века» использовался незаконно

Арбитражный суд подтвердил решение УФАС о незаконности использования товарного знака «Окна Века»
читать27.10.2017 в 09:40
Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Депутаты края поддержали «бюджет развития»

Вопросы остаются по федеральным субсидиям. Пермский край может лишиться более 2,5 миллиардов рублей.
смотреть видео читать27.10.2017 в 09:18
Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика, Деньги, В России

В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу

Главное условие - если Россия примет Чемпионат мира по баскетболу 2023 года.
смотреть видео читать26.10.2017 в 16:09
Метки: в Перми, Спорт, В России

Пермских роботов трудоустроят банки Чили

В 2005 году выпускники политеха собирали своего первого робота в гараже. Сегодня компания уже построила больше 200 моделей.
смотреть видео читать26.10.2017 в 12:56
Метки: в Перми, В России, В мире, Наука и техника
Лента новостей RSS каналы

В Пермь приехал Цирк ФилатовыхВ Пермь приехал Цирк Филатовых

Как попасть из Политеха в «Уралкалий»Как попасть из Политеха в «Уралкалий»

Правительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплексаПравительство края ищет нового инвестора для пермского свинокомплекса

Бесхозная труба - головная боль для жителейБесхозная труба - головная боль для жителей

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае стал Павел МиковУполномоченным по правам человека в Пермском крае стал Павел Миков

Прямой ответПрямой ответ

Умников и умниц поддержат рублемУмников и умниц поддержат рублем

Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в ПермиНапавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Товарный знак «Окна Века» использовался незаконноТоварный знак «Окна Века» использовался незаконно

Депутаты края поддержали «бюджет развития»Депутаты края поддержали «бюджет развития»

За неделю в Прикамье более 20 тысяч человек заболели ОРВИЗа неделю в Прикамье более 20 тысяч человек заболели ОРВИ

О заповеднике «Басеги» снимут экологический мультфильмО заповеднике «Басеги» снимут экологический мультфильм

В Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по раллиВ Чайковском завершился финал Чемпионата Пермского края по ралли

В Перми вводится система пересадок на электротранспортеВ Перми вводится система пересадок на электротранспорте

Махинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконноМахинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконно

Печальная статистика: семейно-бытовые преступленияПечальная статистика: семейно-бытовые преступления

В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболуВ Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу

В детском центре помощи обнаружена некачественная крупаВ детском центре помощи обнаружена некачественная крупа

Россельхознадзор проверил 30 кг мятыРоссельхознадзор проверил 30 кг мяты

Сварщик - это почти художникСварщик - это почти художник

Кто ответит за аварию в Ботаническом саду?Кто ответит за аварию в Ботаническом саду?

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Еловский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Еловский район

Пермских роботов трудоустроят банки ЧилиПермских роботов трудоустроят банки Чили

Телемедицина: помощь в один кликТелемедицина: помощь в один клик

Осторожно: фальшивки в банкомате!Осторожно: фальшивки в банкомате!

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru