Бесхозная труба - головная боль для жителей
Серьезная коммунальная авария произошла накануне около школы № 82 в Перми. На улице Суздальская затопило дорогу и территорию образовательного учреждения. Прорыв на трубе нашли только к середине дня.
Сообщение о сильном прорыве воды на улице Суздальской поступило в «Новогор» в 7:30 утра. Вода из люка хлынула прямо на асфальт, затопив территорию школы и проход во дворы. Первыми тревогу забили местные жители.
Из-за аварии от водоснабжения были отключены 6 домов в частном секторе - по улице Балхашской, многоквартирный дом Суздальская, 3, детский сад и школа. Впрочем, занятия здесь не отменили, по крайней мере, для первой смены.
На месте специалисты определили, что у этих коммуникаций нет собственника. Прорыв ветхой трубы водопровода составил 200 мм. Согласовав все раскопки с администрацией района, «Новогор» приступил к ликвидации аварии.
Николай Иванов, директор управления по связям с общественностью ООО "Новогор-Прикамье": "Также без воды там социальные объекты, детский сад в частности, туда организован подвоз воды. Сколько продлятся работы, сложно сказать, потому что не понятно до конца - серьезная или нет эта аварийная ситуация, работы ведутся".
Тяжелая техника на месте аварии проработает до позднего вечера, а если понадобится и всю ночь. Хоть место раскопок и огорожено, местным жителям необходимо быть внимательными на дороге, так как проход по тротуару пока невозможен.
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