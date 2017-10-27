Прямой ответ

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← Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

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прием Самойлова

В гимназии №33 прошел открытый прием жителей Свердловского района Перми. Чиновникам можно было задать любой вопрос. Но в начале был доклад о том, что и где построят в городе в ближайшее время.

Вслед за Дягилевской и Мастерградом в Перми началось строительство двух новых корпусов школ, каждый на тысячу мест. Речь идет о проспекте Парковом – школа №59 и школа №42, которая расположена в Свердловском районе.

Один раз в месяц руководители структурных подразделений администрации города Перми, отвечающие за дороги, транспорт, уборку снега, культуру, спорт,  выезжают в один из районов краевой столицы для того, чтобы напрямую ответить на накопившиеся вопросы жителей.

Сначала короткий доклад от главы города о задачах, которые сегодня нужно решать в первую очередь. Ремонт дорог, безаварийная работа в течение всего отопительного сезона и главное - объекты образования, важнейший из приоритетов в работе городской администрации.

Самойлов

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "В 2015 году в эксплуатацию введен новый корпус Дягилевской гимназии на 600 детей. В прошлом году Мастерград, в этом году школа №112 и №73. Строится два новых корпуса-тысячника – 42-я школа и 59-я".

После доклада - ответы на вопросы. Из желающих лично пообщаться с главой Перми выстроилась очередь. 

Артём Казин

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 27.10.2017 в 10:47 в рубрике - Вести Пермь

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