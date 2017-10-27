Напавший на полицейских в Ессентуках раньше жил в Перми

Стало известно, что один из напавших на полицейских в Ессентуках, оказался бывшим жителем Пермского края. ЧП случилось накануне. Как сообщается, сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документов двух прохожих. Они в ответ открыли стрельбу. В итоге один из предполагаемых преступников убежал и был пойман, другого убили на месте.

У него был найден паспорт на имя 49-летнего Михаила М. Он уроженец Перми, жил в Индустриальном районе, учился в 115-й школе. Несколько лет назад переехал в Ставрополье. Как полагают следователи, он вместе с подельником готовил разбойное нападение, которое и удалось предотвратить полицейским. Их с ранениями также доставили в больницу.