Депутаты края поддержали «бюджет развития»

Краевые депутаты в первом чтении приняли проект главного финансового документа Прикамья на ближайшие три года. Он уже назван бюджетом развития, поскольку в нем определены четкие перспективы сразу для нескольких социальных сфер. В частности теперь известно, когда, наконец, в Перми построят новый зоопарк, галерею и сцену оперного театра. Рекордные суммы запланированы на здравоохранение, дороги и расселение аварийного жилья.

Когда речь идет о финансовом будущем региона перерывом в работе можно пренебречь. Обсуждение бюджета Пермского края в парламенте началось с большой презентации от губернатора. Основные параметры на 2018 год: доход 115 миллиардов, расход 121 миллиард. На ближайшие три года только рост.

В каждой кассе есть свои доходы и расходы. В региональной казне эти показатели не всегда совпадают. Так, в 2018 году дефицит бюджета Пермского края составит почти 6 миллиардов рублей. Но в планах до 2020 года снизить этот показатель до ноля. Это и финансовая стабильность, и кассу можно будет закрыть.

75% расходов краевого бюджета пойдут на социальные нужды - на образование и молодежную политику потратят 34 миллиарда рублей, 24 миллиарда пойдет на здравоохранение. В планах заложена индексация всех социальных выплат на 5%.

Не зря у главного финансового документа края на ближайшие три года появилось и новое название - бюджет развития. В планах до 2020 года строительство 12 новых школ, 15 детских садов и сразу 24 объектов здравоохранения. В культуре все те же приоритеты - переселение художественной галереи, зоопарк, строительство новой сцены оперного театра, реконструкция «Театра-Театра». С дорогами похожая ситуация. В среднем ежегодно на строительство планируют выделять по 7 миллиардов рублей. В качестве приоритетных объектов - обход Чусового и Куеды, новый мост через Чусовую и расширение дороги Березники-Соликамск. В целом инвестиционные расходы краевой казны должны вырасти в несколько раз.

В итоге проект бюджета в первом чтении депутаты принимают. Но вопросы остаются по федеральным субсидиям. Из-за новых правил распределения Пермский край может лишиться более 2,5 миллиардов рублей.

Алексей Золотарев, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Это очень негативно, конечно, сказывается на нашем бюджете, скажется, если это действительно будет так. Потому что сегодня бюджет уже утвержден, строчки определены, затраты определены, нужно будет приходить к какому-нибудь решению".

Впрочем, с принятием общего решения проблем на этот раз возникнуть не должно.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "На сегодняшний день сложилась слаженная профессиональная работа, конструктивное взаимодействие между губернатором Пермского края и депутатами Законодательного собрания. Это обеспечит принятие бюджета во втором чтении и ускоренное развитие всех экономических и социальных процессов в Пермском крае".

Впервые бюджет Пермского края планируют утвердить раньше 1 декабря, чтобы муниципалитеты успели скорректировать свои планы, и в случае необходимости провести все конкурсные процедуры.