В Перми вводится система пересадок на электротранспорте

С 1 ноября 2017 на всей маршрутной сети трамваев и троллейбусов будет введена система пересадок, сообщили в пермской мэрии.

На билетах, по которым можно совершать бесплатные пересадки, будет указано, что билет действителен для пересадки пассажиров в течение 40 минут. Время будет исчисляться с момента оплаты билета у кондуктора по валидатору. Во всех трамваях и троллейбусах оно синхронизировано.Также на билете будет отображено время его приобретения, для проверки кондукторами.

Пассажиры в течение 40 минут смогут бесплатно пересаживаться между трамвайными маршрутами №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13, а также между троллейбусными маршрутами №1, 5, 8, 10, 12 и 13. Пересадки возможны как между одним видом транспорта – с трамвая на трамвай или с троллейбуса на троллейбус, так и между двумя – с трамвая на троллейбус, а также с троллейбуса на трамвай. Схемы маршрутов при этом меняться не будут.