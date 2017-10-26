Махинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконно
В Чайковском чиновников подозревают в незаконной продаже сотен земельных участков. Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура.
В июне 2017 года администрацией Чайковского трем членам дачного кооператива «Рассвет» было продано 150 земельных участков общей площадью более 16 гектаров. Сделку совершили за льготную плату в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельных участков. При этом у покупателей нет чайковской прописки, а сделка прошла без проведения торгов.
Накануне стало известно об обыске и выемке документов в администрации Чайковского.
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