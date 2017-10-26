Махинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконно

В Чайковском чиновников подозревают в незаконной продаже сотен земельных участков. Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура.

В июне 2017 года администрацией Чайковского трем членам дачного кооператива «Рассвет» было продано 150 земельных участков общей площадью более 16 гектаров. Сделку совершили за льготную плату в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельных участков. При этом у покупателей нет чайковской прописки, а сделка прошла без проведения торгов.

Накануне стало известно об обыске и выемке документов в администрации Чайковского.