← В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу
Махинации чиновников: В Чайковском землю продали дешево и незаконно →
Печальная статистика: семейно-бытовые преступления
34 убийства на территории региона были совершены на бытовой почве в этом году - промежуточные итоги подвели сегодня пермские полицейские. Пресс-конференция в краевом главке была посвящена конфликтам в сфере так называемого «семейного и жилищного быта». Так, в 2017 году было совершено 1863 преступления такого рода, 83 из них - в отношении детей. В списке пострадавших более тысячи жителей Прикамья, большая часть - женщины.
Общественный резонанс в начале года вызвали изменения законодательства, когда часть семейных конфликтов, ранее регистрировавшихся как преступления, отошли в разряд административных. Однако, по мнению полицейских, это необходимая мера для предотвращения возможных ЧП, которая кого-то заставит задуматься, хочет ли он получить судимость или нет. Кроме того, раньше в каждом третьем случае пострадавшие забирали заявления, помирившись с обидчиком.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу
Сварщик - это почти художник
Кто ответит за аварию в Ботаническом саду?
Пермских роботов трудоустроят банки Чили
Телемедицина: помощь в один клик
Осторожно: фальшивки в банкомате!
Подростковая преступность: в группе риска 12 районов
Щедрые «Регионы России»
Экстренный вылет: санавиация спасает жизни
Полные чемоданы эмоций: Пермяки вернулись с фестиваля молодежи в Сочи
Добавить комментарий: