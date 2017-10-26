Печальная статистика: семейно-бытовые преступления

34 убийства на территории региона были совершены на бытовой почве в этом году - промежуточные итоги подвели сегодня пермские полицейские. Пресс-конференция в краевом главке была посвящена конфликтам в сфере так называемого «семейного и жилищного быта». Так, в 2017 году было совершено 1863 преступления такого рода, 83 из них - в отношении детей. В списке пострадавших более тысячи жителей Прикамья, большая часть - женщины.

Общественный резонанс в начале года вызвали изменения законодательства, когда часть семейных конфликтов, ранее регистрировавшихся как преступления, отошли в разряд административных. Однако, по мнению полицейских, это необходимая мера для предотвращения возможных ЧП, которая кого-то заставит задуматься, хочет ли он получить судимость или нет. Кроме того, раньше в каждом третьем случае пострадавшие забирали заявления, помирившись с обидчиком.