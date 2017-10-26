В Перми возведут новый спорткомплекс к чемпионату мира по баскетболу
Если Россия примет Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, в Дзержинском районе Перми могут построить спорткомплекс на 8-12 тысяч человек. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Страна-хозяйка большого спортивного события будет объявлена 9 декабря. Если решение будет принято в пользу России, Пермь станет одним из четырех принимающих городов наравне с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.
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