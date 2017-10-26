В Перми проходит форум сварщиков. Показать свое мастерство и послушать лекции специалистов приехали студенты и педагоги из Пермского края, Свердловской и Кировской областей. В конкурсной части участники проходили экзаменационный тест и защищали свои проекты. Самой зрелищной стала практическая работа. За 50 минут нужно было сварить две половины трубы электродами.

Критериев оценки немало - качество швов и отсутствие внешних и внутренних дефектов. Несмотря на то, что победа даст большой плюс к профессиональному портфолио, участники признались, что главное - любовь к профессии.

Сергей Поляков, преподаватель учебной практики (г. Киров): "Синтез технологий и творчества. Сварщик это почти художник. Металл надо чувствовать. Можно быть исполнителем-роботом, но дальше не шагнешь".