Сварщик - это почти художник
В Перми проходит форум сварщиков. Показать свое мастерство и послушать лекции специалистов приехали студенты и педагоги из Пермского края, Свердловской и Кировской областей. В конкурсной части участники проходили экзаменационный тест и защищали свои проекты. Самой зрелищной стала практическая работа. За 50 минут нужно было сварить две половины трубы электродами.
Критериев оценки немало - качество швов и отсутствие внешних и внутренних дефектов. Несмотря на то, что победа даст большой плюс к профессиональному портфолио, участники признались, что главное - любовь к профессии.
Сергей Поляков, преподаватель учебной практики (г. Киров): "Синтез технологий и творчества. Сварщик это почти художник. Металл надо чувствовать. Можно быть исполнителем-роботом, но дальше не шагнешь".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Кто ответит за аварию в Ботаническом саду?
Пермских роботов трудоустроят банки Чили
Телемедицина: помощь в один клик
Осторожно: фальшивки в банкомате!
Подростковая преступность: в группе риска 12 районов
Щедрые «Регионы России»
Экстренный вылет: санавиация спасает жизни
Полные чемоданы эмоций: Пермяки вернулись с фестиваля молодежи в Сочи
В Перми автобус на полном ходу влетел в фонарный столб
Такая недоступная медицина
Добавить комментарий: