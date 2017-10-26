Кто ответит за аварию в Ботаническом саду?
Пермское Минприроды взялось за дело о потопе в Ботаническом саду ПГНИУ. ЧП произошло 23 октября - в классическом университете прорвало водопроводную трубу. Вода затопила растения, включая те, которые занесены в Красную книгу. На данный момент идет административное расследование. Если часть коллекции погибнет, то восстанавливать ее будут за счет виновников аварии.
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