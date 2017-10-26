Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Телемедицина: помощь в один клик

Пермских роботов трудоустроят банки Чили

смотреть видео

промобот

В Перми начали собирать роботов третьего поколения. Вот-вот первая их партия должна отправиться в Чили. Как говорят, они будут умнее предыдущих и станут работать в банках. При этом стокилограммовые машины умеют даже танцевать.

Музыка еще не звучит, но все танцевальные движения новый робот пермской компании исполняет виртуозно для машины весом почти сто килограмм. Олег Кривокурцев, руководитель компании, лично проверяет, как работает одна из главных систем - голосовая.

У новой партии, которая еще только собирается в цехе, основным разговорным языком станет испанский. В Чили уже в ближайшее время отправятся роботы третьего поколения, собранные в Перми. Они будут работать в банке.

Пермских роботов нового поколения собирают в сборочных цехах - примерно по 10 экземпляров в месяц. 

промоботы

В компании все начинается с конструкторского бюро, точно такие же есть на больших заводах и предприятиях. Здесь рисуют эскизы будущих роботов. В соседнем помещении изготавливают детали, затем сборочный конвейер. Третье поколение роботов вышло «умнее» предыдущего.

В 2005 году выпускники Пермского политехнического университета собирали своего первого робота в гараже. Сегодня компания уже построила больше 200 моделей. Пермские робототехники получили грантовую поддержку фонда «Сколково». Планы по развитию самые грандиозные.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании по сбору роботов: "Заменить человека. Мы постепенно к этому стремимся, постепенно замещаем. Роботу не нужно есть, ему не нужно идти отпуск, ему не нужен выходной, он не заболеет никогда, всегда улыбается и все знает о компании, где он работает".

 Больше 80 процентов всех деталей и механизмов для своих нужд производят здесь же, на предприятии. За рубежом приходится покупать только электронную начинку. Так что 4-е поколение пермских роботов можно ждать уже в самом ближайшем будущем.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, В России, В мире, Наука и техника

Опубликовано: 26.10.2017 в 12:56 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Телемедицина: помощь в один клик

Осторожно: фальшивки в банкомате!

Подростковая преступность: в группе риска 12 районов

Щедрые «Регионы России»

Экстренный вылет: санавиация спасает жизни

Полные чемоданы эмоций: Пермяки вернулись с фестиваля молодежи в Сочи

В Перми автобус на полном ходу влетел в фонарный столб

Такая недоступная медицина

Новый глава ГУФСИН Прикамья приступил к обязанностям

Легендарный пермяк отмечает 98-летие


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Телемедицина: помощь в один клик

Обратите внимание

в Перми

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Еловский район

Телепрограмма ВОВРЕМЯ познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края.
смотреть видео читать26.10.2017 в 14:10
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, в Перми, в Пермском крае, Общество

Пермских роботов трудоустроят банки Чили

В 2005 году выпускники политеха собирали своего первого робота в гараже. Сегодня компания уже построила больше 200 моделей.
смотреть видео читать26.10.2017 в 12:56
Метки: в Перми, В России, В мире, Наука и техника

Осторожно: фальшивки в банкомате!

В Перми банкомат выдавал фальшивые деньги.
смотреть видео читать26.10.2017 в 12:13
Метки: в Перми, Общество, Деньги, Происшествия

Подростковая преступность: в группе риска 12 районов

В школе Юго-Камска прошло совещание по профилактике правонарушений среди подростков. Как будут решать проблему?
смотреть видео читать26.10.2017 в 11:52
Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование, Преступления

В «Мастерграде» открыли стадион

Здесь построены баскетбольно-волейбольная площадка, поля для мини-футбола и круговая беговая дорожка.
читать26.10.2017 в 11:33
Метки: в Перми, Спорт, Образование

В России

Пермских роботов трудоустроят банки Чили

В 2005 году выпускники политеха собирали своего первого робота в гараже. Сегодня компания уже построила больше 200 моделей.
смотреть видео читать26.10.2017 в 12:56
Метки: в Перми, В России, В мире, Наука и техника

Полные чемоданы эмоций: Пермяки вернулись с фестиваля молодежи в Сочи

В Пермь вернулась делегация с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Сочи.
смотреть видео читать26.10.2017 в 09:52
Метки: в Перми, В России, Общество

Фонд медицинского страхования исполнил предупреждение Пермского УФАС

Антимонопольное ведомство выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции.
читать26.10.2017 в 09:31
Метки: в Перми, В России

В Перми автобус на полном ходу влетел в фонарный столб

В результате аварии пострадали две женщины, с различными травмами их доставили в больницу.
смотреть видео читать26.10.2017 в 09:09
Метки: в Перми, Аварии, Происшествия, В России

Что они туда кладут? В Прикамье проверят качество колбасы

Специалисты проверят наличие в мясных изделиях синтетических красителей, консервантов, крахмала - всего 83 показателя.
читать25.10.2017 в 17:55
Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, В России
Лента новостей RSS каналы

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Еловский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Еловский район

Пермских роботов трудоустроят банки ЧилиПермских роботов трудоустроят банки Чили

Телемедицина: помощь в один кликТелемедицина: помощь в один клик

Осторожно: фальшивки в банкомате!Осторожно: фальшивки в банкомате!

Подростковая преступность: в группе риска 12 районовПодростковая преступность: в группе риска 12 районов

В «Мастерграде» открыли стадионВ «Мастерграде» открыли стадион

Щедрые «Регионы России»Щедрые «Регионы России»

Песня «Мой Пермский край» может стать официальным гимном ПрикамьяПесня «Мой Пермский край» может стать официальным гимном Прикамья

Экстренный вылет: санавиация спасает жизниЭкстренный вылет: санавиация спасает жизни

Пермьстат: Инфляция в Прикамье составила 1 %Пермьстат: Инфляция в Прикамье составила 1 %

Полные чемоданы эмоций: Пермяки вернулись с фестиваля молодежи в СочиПолные чемоданы эмоций: Пермяки вернулись с фестиваля молодежи в Сочи

Фонд медицинского страхования исполнил предупреждение Пермского УФАСФонд медицинского страхования исполнил предупреждение Пермского УФАС

В Перми автобус на полном ходу влетел в фонарный столбВ Перми автобус на полном ходу влетел в фонарный столб

Что они туда кладут? В Прикамье проверят качество колбасыЧто они туда кладут? В Прикамье проверят качество колбасы

Пермский «Промобот» заговорит по-испанскиПермский «Промобот» заговорит по-испански

Такая недоступная медицинаТакая недоступная медицина

Игра в прятки не поможетИгра в прятки не поможет

Новый глава ГУФСИН Прикамья приступил к обязанностямНовый глава ГУФСИН Прикамья приступил к обязанностям

«Парма» вырвала победу у эстонского клуба«Парма» вырвала победу у эстонского клуба

В Перми построят новый приют для животныхВ Перми построят новый приют для животных

Легендарный пермяк отмечает 98-летиеЛегендарный пермяк отмечает 98-летие

Мастера огненного шва собрались в ПермиМастера огненного шва собрались в Перми

Власти Прикамья оценили перспективы краевой промышленностиВласти Прикамья оценили перспективы краевой промышленности

В Краснокамске выпускают кубики с шрифтом БрайляВ Краснокамске выпускают кубики с шрифтом Брайля

На фасаде Дома Смышляева восстановили герб ПермиНа фасаде Дома Смышляева восстановили герб Перми

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru