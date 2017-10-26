Телемедицина: помощь в один клик
В детской краевой больнице прошла видеоконсультация пациентов из удаленных районов Прикамья. Такой онлайн-прием провел врач-эндокринолог. По другую сторону экрана - жители Березников, Семён Бараев и его родители. Три года назад у мальчика диагностировали сахарный диабет. Сейчас анализы показали, что после еды, несмотря на диету, состояние здоровья ухудшается.
Онлайн-советы, которые экономят время и деньги пациентов, стали возможны благодаря проведению высокоскоростного интернета в медицинские учреждения Прикамья. О финансировании этого проекта губернатор Пермского края Максим Решетников договорился с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. По плану, уже до конца этого года телемедициной будут оснащены ещё 234 больницы и поликлиники и 160 ФАПов.
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