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Осторожно: фальшивки в банкомате!

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фальшивка

В Перми банкомат выдавал фальшивые деньги. Это выяснилось, когда клиент финансового учреждения попытался разменять одну из купюр в кассе. Об этом пишет «Комсомольская правда». Также деньги снимали как минимум несколько десятков человек до того, как ситуация с фальшивками обнаружилась.

 

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Происшествия

Опубликовано: 26.10.2017 в 12:13 в рубрике - Вести Пермь

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← Подростковая преступность: в группе риска 12 районов

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