Осторожно: фальшивки в банкомате!
В Перми банкомат выдавал фальшивые деньги. Это выяснилось, когда клиент финансового учреждения попытался разменять одну из купюр в кассе. Об этом пишет «Комсомольская правда». Также деньги снимали как минимум несколько десятков человек до того, как ситуация с фальшивками обнаружилась.
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