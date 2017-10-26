Осторожно: фальшивки в банкомате!

В Перми банкомат выдавал фальшивые деньги. Это выяснилось, когда клиент финансового учреждения попытался разменять одну из купюр в кассе. Об этом пишет «Комсомольская правда». Также деньги снимали как минимум несколько десятков человек до того, как ситуация с фальшивками обнаружилась.