Подростковая преступность: в группе риска 12 районов

В школе Юго-Камска прошло совещание по профилактике правонарушений среди подростков. Согласно статистике в этом году в крае общее количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось. Однако рост этих показателей зафиксирован сразу в 12 районах. Как собираются бороться с этим?

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Задача - понять, почему так происходит, что нужно делать".

В этом году в крае общее количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, снизилось. Рост этих показателей есть, однако, в 12 районах, и один из них - Пермский. На сегодняшний день - 13 преступлений.

Наталья Пехтелева, старший инспектор ОДН УМВД РФ по Пермскому району, рассказала: "Мы таких детей ставим на учёт. Они у нас подвергаются либо обязательным работам, либо дают условный срок наказания".

На проблему обратил внимание глава региона Максим Решетников, поручив проработать с педагогами профилактические вопросы. Этим в школах занимаются, но должный эффект не достигнут. В Юго-Камске, например, есть группа риска, в ней сейчас 400 человек - они пока ничего не совершили, но вероятность есть.

Маргарита Патокина, начальник сектора дополнительного образования и воспитания управления образования Пермского района: "Подключаются обязательно классные руководители, социальные педагоги, психологи, учителя-предметники".

Плюс сотрудники полиции, администрации, все, кто может способствовать тому, чтобы дети были заняты нужным делом. И не только учёбой.

Что касается противовесов, один из них - стадион, который работает допоздна, и ждут здесь всех желающих.

Но и этого оказывается недостаточно, говорят специалисты. Сегодня договорились о том, что будет организована индивидуальная профилактическая работа с каждым трудным подростком. По сути, его полная занятость - на уроках, кружках или секциях.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Учителя не проходили повышение квалификации именно для работы с такими детьми. Надо, чтобы они прошли такое повышение квалификации, и мы специально такую программу разработаем".

Встречи пройдут и в других районах - кроме Пермского, в группе риска Осинский, Очёрский, Александровский - чтобы понять, что есть общего в проблеме, какие отличия, а разговор превращался в дело.