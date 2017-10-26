Щедрые «Регионы России»

На "Пермской ярмарке" открылась выставка "Регионы России". Свои товары сюда привезли со всей страны. Расписные тарелки и специи, зимняя обувь и одежда, морские деликатесы, сыры и даже ямальские кисы.

Нарядившись в сури, Тина презентует в Перми цейлонские и индийские чаи. На прилавке напротив узбекский колорит - расписные тарелки и специи.

Гостей с Ямала, похоже, тоже вдохновила природа, точнее погода. В Пермь они привезли теплую обувь из натуральной шерсти - от тапочек до кис.

В такой обуви не замерзнешь, не промокнешь. Ямальские кисы - на одну такую пару уходит до 12 оленьих лап. Выдерживает обувь температуру до -60 градусов, и что важно для погоды Урала, обувь устойчива к влаге.

Рядом производство пермской обувной фабрики - самая популярная модель носит имя реки Камы. Обувь из гидрофобного нубука не промокает до 6-8 часов. Внутри шерстяной мех, можно носить в морозы до -35С.

С приближением холодов расширен зимний ассортимент - валенки, расписные фуфайки, шубы, шерстяные юбки в пол - практично для уральской зимы.

Гурманам здесь тоже есть чем полакомиться. Рыба и морепродукты с Камчатки, знаменитое белорусское сало, сыры. Для сладкоежек – мед, десятки видов натурального мармелада, халва с маком, шоколадом, кунжутом, воздушная халва и натуральные соки, которые выпариваются на медленном огне с агар-агаром с добавлением орехов.

Свежая продукция, эксклюзивная одежда и бижутерия со всей России. Успеть ознакомиться с широким ассортиментом выставки можно до конца недели.