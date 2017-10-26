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Экстренный вылет: санавиация спасает жизни

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санавиация

В Камской долине приземлился вертолет из Кудымкара. Экстренный рейс был организован, чтобы спасти пострадавшего на пожаре. Для оказания немедленной и эффективной медицинской помощи в Прикамье уже месяц работает санитарная авиация. 

Вместо конуса-ветроуказателя - флаг перинатального центра. Именно здесь разместилась вертолётная площадка санавиации. Ещё одно отличие - вылеты, как правило, случаются экстренно. Вот и сегодня решение доставить больного из Кудымкара в Пермь приняли за пару часов до отправления.

26-летний мужчина пытался спасти горящую квартиру. ЧП случилось в воскресенье. Как только пострадавшего вывели из состояния шока, приняли решение о транспортировке. В воздухе вся ответственность за жизнь пациентов - на плечах пилота и врача санавиации Алексея Степанова.

Алексей Степанов, врач реаниматолог-анестезиолог: "Бывает, Чердынь, это уже за 360 км, с Гайн, с Чайковского. Из Чайковского доставляем пациентов за 50 минут".

От Кудымкара до Перми на машине около 4 часов пути. Но для таких пациентов долгая и не всегда ровная дорога - настоящее мучение. Здесь перелёт вместе с транспортировкой в ожоговый центр занял всего час десять минут.

И сразу в руки специалистов. Здесь - лучшая в крае помощь ожоговым больным.

Специально оборудованный Ми-8 позволяет взять на борт целую бригаду врачей и сразу 2 лежачих пациентов. Санавиация для Перми не новшество, но в этом году получила второе дыхание. Такое решение принял глава региона Максим Решетников. Старый вертолет Ми-2 с октября сменил новый Ми-8 с большей скоростью и дальностью полетов. В ближайших планах – приобретение еще одного воздушного судна. Меньше чем за месяц бригада уже совершила 15 вылетов. По словам врачей, это не только шаг к повышению доступности медицинской помощи, но и облегчение боли в каждом конкретном случае.

Пациенту из Кудымкара пермские врачи уже дали благоприятный прогноз - помощь оказана вовремя, плюс к тому, молодой организм должен справиться.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, в Пермском крае, в Кудымкаре, Здоровье

Опубликовано: 26.10.2017 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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