Полные чемоданы эмоций: Пермяки вернулись с фестиваля молодежи в Сочи

В Пермь вернулась делегация с XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Сочи. В нем приняли участие более 20 тысяч человек из 150 стран. Из Прикамья было 150 ребят. Как говорят они сами, за неделю они погрузились в разнообразие российской культуры и многих других государств, а также приобщились к спорту. Но самое главное - познакомились и подружились друг с другом.

Марина Каликова, участница "Всемирного фестиваля молодежи и студентов", делится впечатлениями: "Было множество площадок, лекций, спикеры. Приобрели много новой информации. Рассказывали о проблемах, об экологии, были лекции про феминизм, про женские движения. Очень интересно. Были площадки у технологов, битвы роботов - запомнилось. Спортивные площадки. Каждый мог выбрать себе что-то по интересам".