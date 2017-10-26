В Перми автобус на полном ходу влетел в фонарный столб

Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла накануне днем в центре Перми на улице Революции. Все случилось на дороге по направлению от бульвара Гагарина к ул. Островского. Автобус маршрута №4 влетел в фонарный столб. Удар оказался такой силы, что искорежило переднюю часть машины, разбилось лобовое стекло. Внутри было много пассажиров. В результате пострадали две женщины, с различными травмами их доставили в больницу. Люди говорят, что водитель потянулся за чем-то на пол, отвлекся и в итоге не справился с управлением.

Алексей Винокуров, начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми, рассказал: "Автобус после ДТП в части, которую удалось проверить, техническое состояние соответствует всем требованиям. Путевой лист имеется, водитель перед выездом на линию прошел медицинский осмотр и контроль технического состояния транспортного средства. Водитель находился в трезвом состоянии, причиной ДТП явилось то, что он не справился с управлением, в связи с этим допустил наезд на препятствие".