Такая недоступная медицина

С пермской медициной нужно что-то делать и быстро. С таким призывом к руководству региона обратились эксперты фонда "Здоровье". Как заявлено, в Прикамье снизилась доступность медицинских услуг. Как сообщает сайт независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека, в 2016 году сократилось число участковых врачей и фельдшеров, уменьшились объемы медицинской помощи. При этом целевые показатели по снижению смертности не были выполнены. В 2016 году число занятых ставок врачей в Пермском крае сократилось на 228, при этом под сокращение попали 35 докторов.

Эдуард Гаврилов, директор фонда "Здоровье": "Сокращение коснулось и ставок участковых врачей, и самих медработников на этих ставках. Участки укрупняются, нагрузка на участковых врачей растет, а доступность медпомощи - снижается".