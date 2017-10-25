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← Легендарный пермяк отмечает 98-летие

Новый глава ГУФСИН Прикамья приступил к обязанностям

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Андреев

Коллегия ГУФСИН по Пермскому краю официально представила нового начальника уголовно- исполнительной системы региона - Владимира Андреева. Он окончил Орджоникидзевское высшее командное училище и Академию права ФСИН России. Занимал аналогичные должности в Смоленской и Оренбуржской области. На официальной церемонии вступления в должность генерал-майору вручили удостоверение руководителя.

 

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 25.10.2017 в 16:24 в рубрике - Вести Пермь

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← Легендарный пермяк отмечает 98-летие

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