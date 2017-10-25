Новый глава ГУФСИН Прикамья приступил к обязанностям
Коллегия ГУФСИН по Пермскому краю официально представила нового начальника уголовно- исполнительной системы региона - Владимира Андреева. Он окончил Орджоникидзевское высшее командное училище и Академию права ФСИН России. Занимал аналогичные должности в Смоленской и Оренбуржской области. На официальной церемонии вступления в должность генерал-майору вручили удостоверение руководителя.
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