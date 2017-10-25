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В Краснокамске выпускают кубики с шрифтом Брайля
Краснокамская фабрика деревянной игрушки начала выпуск новой продукции для детей с нарушениями зрения. Первая партия кубиков с шрифтом Брайля уже сошла с конвейера. Как тактильные ощущения помогают малышам изучать азбуку и учиться считать?
Всего за несколько секунд воспитанники Краснокамского детского сада №35 Дима, Тимофей и Ирина на ощупь с легкостью определяют буквы, нарисованные на кубиках. У ребят развитое тактильное восприятие, а это очень хорошо стимулирует умственную деятельность.
На каждый кубик нанесено изображение, соответствующая ему буква или цифра, а также шрифт Брайля, который и помогает детям с ограниченными возможностями здоровья изучать азбуку и учиться считать. Тактильные ощущения усиливаются и за счет материалов, из которых делают развивающие игрушки.
Светлана Неганова, директор Краснокамской фабрики деревянной игрушки, рассказывает: "Мы используем березу, бывает бук, тактильные ощущения здесь деревянные, выдержанная цветовая гамма. Здесь взята азбука здоровья, например, киви - буква К и шрифт Брайля, шиповник буква Ш".
Краснокамская фабрика деревянной игрушки ведет свою историю с 1941 года, ее продукция была известна на многих континентах благодаря экспорту в США, Индию, Ливан, страны Европы. И сейчас игрушки поставляются во многие города России.
К станку, на котором изготавливается основная продукция фабрики, скоро добавится еще два. Так что у Краснокамской фабрики деревянной игрушки будет возможность изготавливать больше продукции для слабовидящих детей.
Часть продукции на сборке делают люди с ограниченными возможностями здоровья. Краснокамская фабрика игрушки помогает в трудоустройстве инвалидам, многодетным семьям и людям, которые находятся на реабилитации.
Пока воспитанники детского сада радуются новым кубикам, на Краснокамской фабрике игрушки готовятся к изготовлению развивающих панелей для слабовидящих детей.
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