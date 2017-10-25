Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми живет девочка-Рапунцель

На фасаде Дома Смышляева восстановили герб Перми

смотреть видео

Дом Смышляева

На фасаде Дома Смышляева, где сейчас находится библиотека имени Пушкина, а до революции располагалась городская дума, восстановили герб Перми. 

Пожалуй, это первый случай в истории Пермской городской думы, когда день пленарного заседания начинается прямо на рыночной площади. В честь 230-летнего юбилея  такое путешествие в прошлое оказывается возможным.

В Дом Смышляева, ныне здание Пушкинской библиотеки, Пермская городская дума переехала в 1864 году. Депутаты здесь заседали более полувека. Так что возвращение главного городского символа на фасад сегодня вполне закономерно.

библиотека им. Пушкина

В историческом зале, для создания которого в свое время даже достроили третий этаж здания,  собираются современные депутаты. В честь юбилея приглашены почетные граждане города, руководители думы предыдущих созывов и губернатор края.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Вашим коллегам предшественникам приходилось решать очень разные задачи, но цель их работы оставалась неизменной - развитие Перми, благополучие пермяков".

Дом Смышляева

Впрочем, задачи за два с лишним века у депутатов не сильно изменились. Разве что голосование с помощью деревянных шаров несколько удлиняет процедуру принятия решения.

На то, чтобы перейти из истории в современность, есть всего несколько минут. У депутатов этот путь занимает всего один квартал. Юбилей юбилеем, а повестку дня рабочего заседания никто не отменял.

Уже в привычной обстановке глава Перми Дмитрий Самойлов представил депутатам новые кадровые назначения. Вместо Евгения Гилева Кировский район теперь возглавит Владимир Хлебников. Вячеслав Торчинский вернется на должность начальника департамента культуры и молодежной политики, а во главе Свердловского района встанет Андрей Усов. Глава Орджоникидзевского района Лидия Королева переходит на работу в городскую администрацию. Ее приемник пока не определен.       

А депутаты тем временем начинают работать над изменением Устава города Перми. Сейчас встает вопрос о создании рабочей группы и организации публичных слушаний. Даже когда речь идет о приведении муниципальных актов в соответствие с федеральным законодательством, общественный контроль необходим.

230 лет для думы - это только начало, теперь впереди новый 300-летний юбилей всего города. 

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 25.10.2017 в 13:01 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми живет девочка-Рапунцель

«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

Как пермяки справились с первым снегом

Международный скандал: В Перми умер культурист из Колумбии

Зима нечаянно нагрянет

«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду

Первый снег: прогноз погоды на неделю

Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!

«Русалки» Прикамья выступили на первенстве по синхронному плаванию


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми живет девочка-Рапунцель

Обратите внимание

в Перми

На фасаде Дома Смышляева восстановили герб Перми

До революции в Доме Смышляева, где сейчас расположена библиотека им. Пушкина, заседала городская Дума.
смотреть видео читать25.10.2017 в 13:01
Метки: в Перми, Власть, Общество

За порядком в Перми следит электронное око

В Перми установят дополнительные камеры видеонаблюдения.
читать25.10.2017 в 12:35
Метки: в Перми, Общество

В Перми живет девочка-Рапунцель

6-летняя Настя Буйлова из Перми попала в Книгу рекордов России благодаря самым длинным волосам в своей возрастной категории.
смотреть видео читать25.10.2017 в 12:14
Метки: в Перми, Общество, В России

Приставам разрешили задерживать неплательщиков алиментов

Госдума одобрила законопроект, который дает судебным приставам право задерживать должников по уплате алиментов без участия МВД.
читать25.10.2017 в 11:49
Метки: в Перми, Общество

«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

В преддверии выставки «Интерьер и загородный дом» уникальное оборудование привезли сразу две немецкие компании.
смотреть видео читать25.10.2017 в 11:31
Метки: в Перми, Общество

В России

В Перми живет девочка-Рапунцель

6-летняя Настя Буйлова из Перми попала в Книгу рекордов России благодаря самым длинным волосам в своей возрастной категории.
смотреть видео читать25.10.2017 в 12:14
Метки: в Перми, Общество, В России

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

Раньше за обслуживание плиты нужно было заплатить 407 рублей один раз в три года. Теперь - делать это требуется ежегодно.
смотреть видео читать25.10.2017 в 10:43
Метки: в Перми, Общество, Деньги, В России

Международный скандал: В Перми умер культурист из Колумбии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели гражданина Колумбии.
смотреть видео читать25.10.2017 в 09:20
Метки: в Перми, Здоровье, Происшествия, В мире, Спорт, В России

Победу в Спартакиаде «Кадет-Приволжья - 2017» одержал Пермский кадетский корпус

Два дня кадеты Приволжского Федерального округа выясняли кто лучший в учебе, спорте и военной подготовке
смотреть видео читать23.10.2017 в 18:28
Метки: Образование, В России

Вирус «Мичиган» может принести тяжёлую эпидемию

По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе.
смотреть видео читать23.10.2017 в 13:03
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России
Лента новостей RSS каналы

На фасаде Дома Смышляева восстановили герб ПермиНа фасаде Дома Смышляева восстановили герб Перми

За порядком в Перми следит электронное окоЗа порядком в Перми следит электронное око

В Перми живет девочка-РапунцельВ Перми живет девочка-Рапунцель

Приставам разрешили задерживать неплательщиков алиментовПриставам разрешили задерживать неплательщиков алиментов

«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

Ни себе ни людям: гектары земли зарастают бурьяномНи себе ни людям: гектары земли зарастают бурьяном

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чащеГотовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

В женском монастыре обнаружена скотобойняВ женском монастыре обнаружена скотобойня

Как пермяки справились с первым снегомКак пермяки справились с первым снегом

В Прикамье продавали белорусскую колбасу без документовВ Прикамье продавали белорусскую колбасу без документов

Международный скандал: В Перми умер культурист из КолумбииМеждународный скандал: В Перми умер культурист из Колумбии

В Перми заработала служба сопровождения детей из школыВ Перми заработала служба сопровождения детей из школы

Смерть на проводахСмерть на проводах

«Звезда» готовится отпраздновать вековой юбилей«Звезда» готовится отпраздновать вековой юбилей

Цветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемыЦветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемы

Молодёжка: Фестиваль школьных команд КВНМолодёжка: Фестиваль школьных команд КВН

О подростковой преступности глазами детейО подростковой преступности глазами детей

Зима нечаянно нагрянетЗима нечаянно нагрянет

«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду

Первый снег: прогноз погоды на неделюПервый снег: прогноз погоды на неделю

На что способны пермские юнармейцыНа что способны пермские юнармейцы

Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!

«Русалки» Прикамья выступили на первенстве по синхронному плаванию«Русалки» Прикамья выступили на первенстве по синхронному плаванию

ВОВРЕМЯ. Про детейВОВРЕМЯ. Про детей

Массовое ДТП как репетиция дня жестянщикаМассовое ДТП как репетиция дня жестянщика

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru