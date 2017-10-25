На фасаде Дома Смышляева восстановили герб Перми

На фасаде Дома Смышляева, где сейчас находится библиотека имени Пушкина, а до революции располагалась городская дума, восстановили герб Перми.

Пожалуй, это первый случай в истории Пермской городской думы, когда день пленарного заседания начинается прямо на рыночной площади. В честь 230-летнего юбилея такое путешествие в прошлое оказывается возможным.

В Дом Смышляева, ныне здание Пушкинской библиотеки, Пермская городская дума переехала в 1864 году. Депутаты здесь заседали более полувека. Так что возвращение главного городского символа на фасад сегодня вполне закономерно.

В историческом зале, для создания которого в свое время даже достроили третий этаж здания, собираются современные депутаты. В честь юбилея приглашены почетные граждане города, руководители думы предыдущих созывов и губернатор края.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Вашим коллегам предшественникам приходилось решать очень разные задачи, но цель их работы оставалась неизменной - развитие Перми, благополучие пермяков".

Впрочем, задачи за два с лишним века у депутатов не сильно изменились. Разве что голосование с помощью деревянных шаров несколько удлиняет процедуру принятия решения.

На то, чтобы перейти из истории в современность, есть всего несколько минут. У депутатов этот путь занимает всего один квартал. Юбилей юбилеем, а повестку дня рабочего заседания никто не отменял.

Уже в привычной обстановке глава Перми Дмитрий Самойлов представил депутатам новые кадровые назначения. Вместо Евгения Гилева Кировский район теперь возглавит Владимир Хлебников. Вячеслав Торчинский вернется на должность начальника департамента культуры и молодежной политики, а во главе Свердловского района встанет Андрей Усов. Глава Орджоникидзевского района Лидия Королева переходит на работу в городскую администрацию. Ее приемник пока не определен.

А депутаты тем временем начинают работать над изменением Устава города Перми. Сейчас встает вопрос о создании рабочей группы и организации публичных слушаний. Даже когда речь идет о приведении муниципальных актов в соответствие с федеральным законодательством, общественный контроль необходим.

230 лет для думы - это только начало, теперь впереди новый 300-летний юбилей всего города.