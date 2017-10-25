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Власти Прикамья оценили перспективы краевой промышленности

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На заседании регионального правительства рассмотрели перспективы развития прикамской промышленности. Для успешного развития все есть, достаточно сказать, что объем отгруженной продукции за последние 9 месяцев по сравнению с прошлым годом вырос на 6 процентов. Индекс промышленного производства выше, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Сегодня в Прикамье реализуется 7 специнвестконтрактов, еще несколько документов готовятся к подписанию.

Возникают вопросы по нескольким предприятиям. Так, на Мотовилихинских заводах введена процедура наблюдения, завод имени Дзержинского более 10 лет находится в стадии банкротсва, на «Пермском свинокомплексе» наложен арест на поголовье. Здесь задача правительства помочь предприятиям выйти из кризиса с минимальными потерями для работников. Отдельный пример завод «Ремпутьмаш». Производственную площадку планируется приобрести в региональную собственность, при этом производство не планируются закрывать, уже сейчас для переноса рассматривают несколько площадок на территории Перми. 

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 25.10.2017 в 14:34 в рубрике - Вести Пермь

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