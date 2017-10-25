Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

В Перми живет девочка-Рапунцель

смотреть видео

девочка

6-летняя Настя Буйлова из Перми попала в Книгу рекордов России благодаря самым длинным волосам в своей возрастной категории. Их длина – 88 сантиметров. Прежний рекорд был у девочки – 82 сантиметра. Как говорят родители, секрет такой роскошной прически прост – с самого рождения мама Насти мыла ей голову детским шампунем.

 

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 25.10.2017 в 12:14 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

Как пермяки справились с первым снегом

Международный скандал: В Перми умер культурист из Колумбии

Зима нечаянно нагрянет

«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду

Первый снег: прогноз погоды на неделю

Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!

«Русалки» Прикамья выступили на первенстве по синхронному плаванию

Массовое ДТП как репетиция дня жестянщика


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

Обратите внимание

в Перми

В Перми живет девочка-Рапунцель

6-летняя Настя Буйлова из Перми попала в Книгу рекордов России благодаря самым длинным волосам в своей возрастной категории.
смотреть видео читать25.10.2017 в 12:14
Метки: в Перми, Общество, В России

Приставам разрешили задерживать неплательщиков алиментов

Госдума одобрила законопроект, который дает судебным приставам право задерживать должников по уплате алиментов без участия МВД.
читать25.10.2017 в 11:49
Метки: в Перми, Общество

«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

В преддверии выставки «Интерьер и загородный дом» уникальное оборудование привезли сразу две немецкие компании.
смотреть видео читать25.10.2017 в 11:31
Метки: в Перми, Общество

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

Раньше за обслуживание плиты нужно было заплатить 407 рублей один раз в три года. Теперь - делать это требуется ежегодно.
смотреть видео читать25.10.2017 в 10:43
Метки: в Перми, Общество, Деньги, В России

Как пермяки справились с первым снегом

Дороги в Перми уже растаяли, но некоторые автомобилисты успели пострадать от гололеда.
смотреть видео читать25.10.2017 в 10:01
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

В Перми живет девочка-Рапунцель

6-летняя Настя Буйлова из Перми попала в Книгу рекордов России благодаря самым длинным волосам в своей возрастной категории.
смотреть видео читать25.10.2017 в 12:14
Метки: в Перми, Общество, В России

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

Раньше за обслуживание плиты нужно было заплатить 407 рублей один раз в три года. Теперь - делать это требуется ежегодно.
смотреть видео читать25.10.2017 в 10:43
Метки: в Перми, Общество, Деньги, В России

Международный скандал: В Перми умер культурист из Колумбии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели гражданина Колумбии.
смотреть видео читать25.10.2017 в 09:20
Метки: в Перми, Здоровье, Происшествия, В мире, Спорт, В России

Победу в Спартакиаде «Кадет-Приволжья - 2017» одержал Пермский кадетский корпус

Два дня кадеты Приволжского Федерального округа выясняли кто лучший в учебе, спорте и военной подготовке
смотреть видео читать23.10.2017 в 18:28
Метки: Образование, В России

Вирус «Мичиган» может принести тяжёлую эпидемию

По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе.
смотреть видео читать23.10.2017 в 13:03
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России
Лента новостей RSS каналы

В Перми живет девочка-РапунцельВ Перми живет девочка-Рапунцель

Приставам разрешили задерживать неплательщиков алиментовПриставам разрешили задерживать неплательщиков алиментов

«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

Ни себе ни людям: гектары земли зарастают бурьяномНи себе ни людям: гектары земли зарастают бурьяном

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чащеГотовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

В женском монастыре обнаружена скотобойняВ женском монастыре обнаружена скотобойня

Как пермяки справились с первым снегомКак пермяки справились с первым снегом

В Прикамье продавали белорусскую колбасу без документовВ Прикамье продавали белорусскую колбасу без документов

Международный скандал: В Перми умер культурист из КолумбииМеждународный скандал: В Перми умер культурист из Колумбии

В Перми заработала служба сопровождения детей из школыВ Перми заработала служба сопровождения детей из школы

Смерть на проводахСмерть на проводах

«Звезда» готовится отпраздновать вековой юбилей«Звезда» готовится отпраздновать вековой юбилей

Цветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемыЦветы в огне: В Перми уничтожили зараженные трипсом хризантемы

Молодёжка: Фестиваль школьных команд КВНМолодёжка: Фестиваль школьных команд КВН

О подростковой преступности глазами детейО подростковой преступности глазами детей

Зима нечаянно нагрянетЗима нечаянно нагрянет

«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду

Первый снег: прогноз погоды на неделюПервый снег: прогноз погоды на неделю

На что способны пермские юнармейцыНа что способны пермские юнармейцы

Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!

«Русалки» Прикамья выступили на первенстве по синхронному плаванию«Русалки» Прикамья выступили на первенстве по синхронному плаванию

ВОВРЕМЯ. Про детейВОВРЕМЯ. Про детей

Массовое ДТП как репетиция дня жестянщикаМассовое ДТП как репетиция дня жестянщика

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

На десять девчонок по статистике сколько ребят?На десять девчонок по статистике сколько ребят?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru