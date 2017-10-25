В Перми живет девочка-Рапунцель
6-летняя Настя Буйлова из Перми попала в Книгу рекордов России благодаря самым длинным волосам в своей возрастной категории. Их длина – 88 сантиметров. Прежний рекорд был у девочки – 82 сантиметра. Как говорят родители, секрет такой роскошной прически прост – с самого рождения мама Насти мыла ей голову детским шампунем.
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