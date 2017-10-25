«Айзенкрафт» - станок, заменяющий кузницу

В преддверии выставки «Интерьер и загородный дом», которая откроется в Перми 26 октября, уникальное оборудование сегодня привезли сразу две немецкие компании.

Превратить металл в фигурную ограду или решетку без клещей, наковален и молотков может каждый. В этом уверяют представители многофункционального оборудования от немецкого производителя «Айзенкрафт». Без нагрева и электричества на специальном станке сталь можно гнуть, закручивать и соединять с помощью заклепок, создавая прочные, дизайнерские изделия. Такое оборудование может пригодиться как для украшения своего дома, так и для производства под заказ.

Олег Рудаков, заместитель генерального директора сервисного центра «Айзенкрафт» в СНГ: "Главное преимущество нашего оборудования - возможность в непростое время приблизиться к конечному потребителю, снизить затраты, при этом сохранить рабочие места. Вместе с оборудованием предоставляем полную технологию, начиная с организации рабочего места, заканчивая выпуском готового изделия".

Еще одну полезную новинку представляет немецкая компания «Каиндл». Шлифовальная насадка с подвижным креплением легко отшлифует любую поверхность, а шарнирный зажим легко превращает дрель в заточный станок. Абразивные диски легко меняются, а чистящий брусок в считанные секунды убирает загрязнение. Алмазный диск со специальными отверстиями, предотвращающими перегрев, способен заточить любую сталь и победит. Так же есть насадка для заточки ножей, топоров и ножниц. Среди новинок - фреза по дереву. Как уверяют специалисты компании, такое оригинальное оборудование можно приобрести только на специализированных выставках.