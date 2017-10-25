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← Как пермяки справились с первым снегом

Готовьте ваши денежки: за проверку плиты будем платить в 3 раза чаще

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за что платить

Около пяти сотен многоэтажек Перми могут отключить от газа уже в ближайшее время. Такое заявление прозвучало в газовой службе. Как говорят, все дело в новых правилах. Проверять плиты теперь обязаны не раз в три, а раз в год. Соответственно, пускать в квартиры и платить придется в 3 раза чаще.

Газ на ул. Полины Осипенко, 56 отключили. Жильцы дружно достали плитки. Жгут дорогое электричество вместо дешевого газа. Им было сказано, договора на обслуживание нет. Сегодня члены правления ТСЖ обратились в суд.

Екатерина Подгорная, член правления ТСЖ «Полины Осипенко, 56» объясняет: "Они незаконно нас отключили, у нас есть акт выполненных работ, по которому все исправно, все работает, гарантия три года. Явно это сделано намеренно, для того чтобы людей накрутить, и вынудить заключить этот договор".

Целая волна отключений захлестнула пермяков в этом году. Техническое обслуживание прошло в 1153 домах. В 12 случаях процедуры затянулись и вылились в конфликты жителей и газовиков.

плита

Вероятно, уже в следующем году подобных историй может стать намного больше, предположительно в три раза.

Все просто. Раньше за обслуживание плиты нужно было заплатить 407 рублей один раз в три года. Теперь - делать это требуется ежегодно. Об этом сегодня рассказали сами газовики. Практически не скрывая, что это дополнительные поборы.

Наталья Морсковатых, начальник отдела внутридомового газового оборудования АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Мы надеемся, что срок опять сделают раз в три года. Мы понимаем, что это нагрузка, финансовая нагрузка на население, мы такие же потребители газа, и мы также платим за эти работы".

Люди просто не откроют дверь. Кого-то не будет дома, ведь ходят в рабочее время. А если вы впустили газовиков, то готовьтесь не только заплатить, но и переплатить.

- Инструктаж населения по правилам пользования газовой плитой - 117 рублей, обследование газового прибора - 207 рублей, техобслуживание газового счетчика - 124 рубля, техобслуживание газовой плиты - 407 рублей.

В списке на проверку еще около пяти сотен домов до конца года. Например, Ленина 75, Мира 88, Карпинского, 38. А в 2018-м, по идее, газовики должны проинспектировать все 12 тысяч многоэтажек края.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Деньги, В России

Опубликовано: 25.10.2017 в 10:43 в рубрике - Вести Пермь

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← Как пермяки справились с первым снегом

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