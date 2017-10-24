Зима нечаянно нагрянет
Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства пермской мэрии, на городских дорогах этой ночью работало более 118 единиц специализированной дорожной техники. Вручную снег убирали 126 человек.
Основная задача была предотвратить образование ледового покрытия на спусках и подъемах, а также на оживленных перекрестках. Для этого было использовано 233 тонны противогололедных материалов.
В результате, как сообщают в мэрии, перебоев в работе общественного транспорта в Перми не зафиксировано.
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