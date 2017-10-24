«Новогор» назвал причину потопа в ботаническом саду
Ботанический сад пермского университета затопило по вине подрядчиков, которые летом меняли трубы - было установлено некачественное оборудование. Так причину потопа объяснили в компании "Новогор-Прикамье". Без воды остались два учебных корпуса университета.
"Для ремонта оборудования и восстановления водоснабжения вызвана подрядная организация, которая вела этим летом работы по санации водопровода, так как участок после капитального ремонта находится на гарантийном обслуживании компании "Санспецстрой", - сообщили в пресс-службе "РКС НОВОГОР-Прикамье".
Сейчас подрядчики приступили к ремонту, а специалисты Ботанического сада заканчивают подсчитывать ущерб. Кто его будет возмещать, пока неизвестно.
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