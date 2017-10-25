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Международный скандал: В Перми умер культурист из Колумбии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели гражданина Колумбии. В Пермь он приехал по любви, собирался стать тренером в фитнес-клубе, где и получил травму во время подготовки к соревнованиям. Врачи иностранного культуриста спасти не смогли. Что случилось?

Колумбийский спортсмен Алексис Торрес готовился к соревнованиям по бодибилдингу. Директор одного из пермских фитнес-клубов разрешила красавцу-атлету заниматься в их зале бесплатно, с прицелом на будущее - юноша готовился пополнить ряды тренеров.

Елена Вашенкова, директор фитнес-центра: "Самый большой его конек был, что он был харизматичен, интересен. Он мне писал, что не может прийти тренироваться, потому что у него болит рука, я если честно, не придала значения глобального".

Не придала значения травме и супруга спортсмена. Именно любовь к Анне привела иностранца в Пермь.

В фитнес-клубе Алексис мечтал работать персональным тренером, здесь же он начал готовиться к соревнованиям по бодибилдингу. 16 сентября он получил травму руки, и по трагической случайности спустя ровно месяц, когда спортсмен должен был выйти на сцену, он погиб.

О том, как в течение месяца спортсмена пытались вылечить, отправляя из одной больницы в другую, Анна подробно рассказала в интервью пермским СМИ.

Анна, супруга Алесиса Торреса: «Хирург четверки посмотрел рану, вскрыл, разрезал, но не все удалил. Во время перевязки у него резко поднялась температура. Потом у него начались проблемы с сердцем, он не мог дышать, а его тело покраснело».

В краевой больнице врачи боролись за жизнь колумбийца около недели. В реанимации смогли снизить температуру тела и нормализовать давление, но 16 октября, не приходя в сознание, 31-летний Алексис Торрес умер.

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Анатолий Касатов, главный врач ГБУ "Пермская краевая клиническая больница", прокомментировал: «У него случилось заражение крови с одновременным применением стероидов и мочегонных препаратов. На фоне заражения крови у него развилась двусторонняя пневмония, начали отказывать почки, к сожалению, организм был очень сильно подорван, и пациент скончался».

Такое действительно могло произойти, если Торрес употреблял запрещенные стероиды и продолжал, несмотря на травму, испытывать свой организм - объясняет Стас Кирбитов. Профессиональный спортсмен и сам готовился к соревнованиям, но получил травму и взял паузу.

В любом случае в ситуации теперь предстоит разобраться следователям, в управлении сегодня возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей». Параллельно с этим история уже привлекла международный интерес - сейчас смерть спортсмена активно обсуждают и в колумбийских СМИ.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Здоровье, Происшествия, В мире, Спорт, В России

Опубликовано: 25.10.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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