Первый снег: прогноз погоды на неделю
Ночью в Перми выпал первый снег. Каких сюрпризов ждать от погоды в последующие дни, рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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Ночью в Перми выпал первый снег. Каких сюрпризов ждать от погоды в последующие дни, рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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