Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!
40-летие творческой деятельности отметил руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. В ДК Солдатова, где состоялся юбилейный праздничный концерт, яблоку негде было упасть. Все билеты были распроданы еще за несколько месяцев. Маэстро Тверетинов вместе со своим коллективом и друзьями показал лучшие номера - шуточные, лиричные и, конечно, торжественные.
Евгений Тверетинов в своей области человек уникальный. Ему единственному удалось прослужить от лейтенанта до полковника в одном оркестре. А это для военного человека большая редкость. Все эти годы Евгений Александрович не просто работал в одном коллективе, а пытался создать профессиональную команду музыкантов, которая бы на отлично смогла справиться с любым материалом. Будь то марш, джаз или классические произведения.
Свою юбилейную программу Евгений Тверетинов назвал «И в шутку и всерьёз».
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