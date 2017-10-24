Маэстро Тверетинов: И в шутку, и всерьез!

40-летие творческой деятельности отметил руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. В ДК Солдатова, где состоялся юбилейный праздничный концерт, яблоку негде было упасть. Все билеты были распроданы еще за несколько месяцев. Маэстро Тверетинов вместе со своим коллективом и друзьями показал лучшие номера - шуточные, лиричные и, конечно, торжественные.

Евгений Тверетинов в своей области человек уникальный. Ему единственному удалось прослужить от лейтенанта до полковника в одном оркестре. А это для военного человека большая редкость. Все эти годы Евгений Александрович не просто работал в одном коллективе, а пытался создать профессиональную команду музыкантов, которая бы на отлично смогла справиться с любым материалом. Будь то марш, джаз или классические произведения.

Свою юбилейную программу Евгений Тверетинов назвал «И в шутку и всерьёз».

