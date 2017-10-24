«Русалки» Прикамья выступили на первенстве по синхронному плаванию

Плавательные дорожки спорткомплекса «Олимпия - Пермь» стали площадкой для первенства Пермского края по синхронному плаванию. Самую зрелищную дисциплину- произвольную программу - оставили на заключительный этап. Синхронистки, возраст самой юной из которых 5 лет, демонстрировали своё мастерство в соло, дуэтах и группах. В категория 12 лет и моложе победительницей стала Дарья Шиловская, в старшей группе - Маргарита Троцюк.

Евгения Шиловская, президент федерации синхронного плавания Пермского края: "Спортсменки, во- первых, очень дружны, сильны, и часто на всероссийских соревнованиях получают свои заслуженные медали. В этом году одна из наших спортсменок завоевала Кубок и титул «Принцессы Волги 2017». На целый год он остался в Перми и Пермском крае".

Обязательная часть ежедневной тренировки - отрабатывание навыка по задержке дыхания. С опытом это получается делать до 2 -х минут. Слышать музыку под водой позволяют специально установленные динамики. А самое сложное - побороть стартовый страх.