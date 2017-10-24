Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

Предложение недели

Одно из восьми. Экспертная группа выбрала базовые варианты возможного названия нового терминала пермского аэропорта. Понятно, что откровенный сетевой стёб «отцепили» сразу. Цитата, которая вполне тянет на критерий отбора: «В России тренд называть новые аэропорты в честь людей, которые сыграли важную роль в истории субъекта». Отсюда шесть фамилий: Дягилев, Солдатов, Соловьев, Белов, Любимов и Строганов. Плюс «классика»: Пермь и Большое Савино. Впрочем, возможность предложить собственный вариант сохранена. Голосование открыто на портале «Управляем вместе». Итоги должны объявить 1 декабря - в День Пермского края.

Шоу недели

“Пиджаки против касок». 10 серий о том, как стать сотрудником предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь». Первый, премьерный, уже в сети. Суть: два студента пермского политеха - и только одно рабочее место. Куча испытаний: от работы на буровой до совещаний в «высоких» кабинетах. Кто будет профессиональней, креативней, изобретательней, тот и попадет в число пермских нефтяников. Оценивать участников шоу будут зрители и их собственные наставники. Дальше все просто. У кого оценки лучше - того берут на работу в «ЛУКОЙЛ».

Инициатива недели

Денежное задание. Пермяк Егор Шабанов выполнял учебную работу и придумал альтернативный вариант оформления российских денег. Творчески переосмыслены купюры достоинством в 50, 10 и 500 рублей, а также тысячные и пятитысячные. Основная идея - от прошлого к будущему. Соответственно, на одной стороне банкнот портреты выдающихся отечественных ученых. А на другой - современные примеры «творческого долголетия» их изобретений. По-другому: то, во что вылились сегодня их открытия и разработки. К своей работе автор относится как к чистому эксперименту, и продвигать ее дальше пока не собирается.

Цифры недели

На десять девчонок по статистике ребят уже не девять, а меньше. Свежие данные Пермьстата: среди горожан в Пермском крае женщин больше чем мужчин на 22%. Это важно, так как по той же статистике четыре пятых всех жителей региона - горожане. Совсем неровная ситуация у людей старших возрастных групп. Там соотношение «мужчины - женщины» 1000 аж на 2533. А вот «дефицита женихов» в Прикамье нет. В возрастной группе «25-29 лет» диспропорция минимальна. А еще Пермский край - довольно молодой регион. Средний возраст жителей - 38 лет и 8 месяцев.

Видео недели

«Амкар» научит правильно болеть. За свою команду. Клуб выпустил специальное видео на тему «что такое хорошо и что такое плохо для настоящего фаната». Итак, теперь уже официально не приветствуются семечки и мат на трибунах, конфликты с другими болельщиками и файер-шоу. Однозначное «нет» любому спиртному. Моветон - приходить в футболках других клубов либо не приходить вообще, а смотреть матчи по телевизору. Идеальная картинка: болельщики вежливые, на футбол - на стадион всей семьей, если пить - то йогурт. Если кричалки - то громкие, но цензурные. И, конечно, все только «красно-черные».