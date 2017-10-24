Массовое ДТП как репетиция дня жестянщика

Репетиция дня жестянщика. На трассе Пермь-Екатеринбург у поселка Звездный в ночь на 21 октября произошло массовое ДТП. Изначально цифры были такими: сначала соцсети – 20 машин, потом – 10 и вот окончательный итог – 7, это уже по данным ГИБДД. В полиции рассказали, что столкновения произошли в разное время, но на одном участке трассы. Никто из водителей и пассажиров, к счастью, не пострадал. В МЧС предупреждают, что на дорогах Прикамья в ближайшие дни возможна гололедица. В основном это касается трасс и объездных дорог, где наблюдается интенсивная загруженность.