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← Пермский край. Неделя за 159 секунд

Массовое ДТП как репетиция дня жестянщика

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Репетиция дня жестянщика. На трассе Пермь-Екатеринбург у поселка Звездный в ночь на 21 октября произошло массовое ДТП. Изначально цифры были такими: сначала соцсети – 20 машин, потом – 10 и вот окончательный итог – 7, это уже по данным ГИБДД. В полиции рассказали, что столкновения произошли в разное время, но на одном участке трассы. Никто из водителей и пассажиров, к счастью, не пострадал. В МЧС предупреждают, что на дорогах Прикамья в ближайшие дни возможна гололедица. В основном это касается трасс и объездных дорог, где наблюдается интенсивная загруженность.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Аварии

Опубликовано: 24.10.2017 в 13:03 в рубрике - Вести Пермь

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