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Дягилев против Строганова: большое народное голосование

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аэропорт

Правительство Пермского края объявило голосование по поводу имени для нового терминала аэропорта. Всего предложено 8 вариантов. От традиционного «Большое Савино» до таких, например, как Дягилев или Соловьев. Где и как любой желающий может сделать свой выбор?

Елизавета Перевозчикова житель самой «авиационной» деревни Пермского края - Большого Савино - к гулу самолетов уже давно привыкла. Самая популярная тема для разговора сегодня здесь - это новое название Пермского аэропорта.

Елизавета Перевозчикова, житель д. Большое Савино: "Большое Савино и есть большое Савино, а как по-другому?".

С именем «Большое Савино» гражданский аэропорт просуществовал больше полувека. Он начал свою работу еще в 1967 году, тогда же выбирали название, исходя из населенного пункта - деревни, которая располагалась рядом.

Здание нового аэропорт расположено не так далеко от старого, полкилометра. Напротив находится населенный пункт Большое Савино. Это один из возможных вариантов будущего названия нового терминала.

варианты

Самое активное голосование сейчас идет на портале «Управляем вместе». Нужно зайти на информационный ресурс, зарегистрироваться и выбрать из восьми возможных вариантов или предложить свой. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова была сформирована экспертная группа.

Надежда Беляева, президент Пермской государственной художественной галереи: "Если говорить о терминале, то для меня это однозначно Строганов. Потому что Строгановы - это все. Это государство в государстве".

Друга эпоха - баскетбола - в Пермском крае началась с Сергея Белова. Новый терминал может носить фамилию легендарного спортсмена, поскольку его знали не только в России, но и за границей.

Александр Башминов, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма»: "Это народное голосование. Пожалуй, беспрецедентный факт того, что нам с вами предлагают выбрать название нового терминала".

Сейчас в здании нового терминала завершаются отделочные работы. Площадь нового аэровокзального комплекса составит 29 тысяч квадратных метров.

Голосование на портале «Управляем вместе» продлится до 20 ноября. Имя нового терминала будет объявлено 1 декабря - ко дню Пермского края, к которому приурочено открытие нового аэровокзала.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.10.2017 в 11:23 в рубрике - Вести Пермь

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