Культурный десант

Заседание фракции «Единая Россия» Пермской городской Думы прошло в стенах ДК имени Солдатова. Главной темой для обсуждения стали промежуточные итоги выполнения программы «Культура города Перми». Отчёт получился наглядным - в здании отремонтировали крышу, танцевальный зал, продолжают приводить в порядок фасад. Также были отреставрированы кресла, которые охраняются государством, поскольку имеют историческую ценность.

Также депутатам были представлены результаты работы театров и музеев. В год учреждения культуры Перми зарабатывают около 300 млн рублей. При этом по статистике, каждый житель посещает в среднем 4 культурных события. Сложнее решаются вопросы с имущественным комплексом - зачастую директора остаются один на один с проблемами ремонта.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия»: "Безусловно, необходим уполномоченный орган, подготовленный, специальный орган, например, управление капитального строительства Перми, который бы понимал, что такое ремонты, сметы, проекты. И от этой специфики строительной необходимо представителей или руководителей учреждений культуры освободить".