Большой школьной стройке придали ускорение

В администрации Перми проверили возведение сразу трех объектов для системы образования. Это спортивный комплекс возле школы №32 и новые корпуса в школах №42 и №59. Когда обещают все доделать?

Более полусотни мастеров и три заслуженных мастера спорта: масштабам спортивных достижений воспитанников школы «Киокушинкай» её размеры давно не соответствуют.

В дополнение в этом году откроется пристрой к 32-й школе. Здесь уже разместились 5 спортзалов, которые позволят принимать и международные старты. Отсюда начинается инспекция главы Перми Дмитрия Самойлова. И сразу - требование к строителям и администрации максимально ускориться.

Следующая точка - школа №59 на тысячу мест. Каркас уже готов, сейчас возводятся стены и витражи. Чтобы не потерять темп, строителям нужно зимой приступить к отделке - и здесь потребовалась поддержка городских властей.

Большие школьные стройки в Перми объединил проект «Школа на пятёрку». Нынче после капремонта открылись 112-я и 14-я школы. В бюджете на ближайшую трёхлетку приоритеты и планы те же - две-три школы в год.

Как и 59-я, школа №42 рассчитана на тысячу мест, как и все вновь возводимые, будет работать по уникальной образовательной программе.

На условиях софинансирования краевые и городские власти планируют построить 5 школ. Это перспективы, а здесь, в 42-й, до сдачи объекта уже считают дни.