Градус больше возраста: Детям продают алкоголь

В Перми подвели итоги масштабного рейда, который устроили в минувшие выходные общественники вместе с сотрудниками полиции. Проверяли ночные клубы. В одном из них алкоголь продавали без лицензии, в другом - спиртное спокойно отпускали несовершеннолетним.

Пауза в музыкальном нон-стопе у посетителей одобрения не вызывала. Выяснять долго не пришлось - первое, и, пожалуй, самое серьезное нарушение - отсутствие лицензии на алкоголь. Вечеринку в клубе «Фейк» прервали сотрудники полиции и активисты гражданского контроля. Оказалось, у заведения закончилась лицензия на алкоголь.

Вот только это не остановило барменов свободно отпускать спиртное - в доказательство - контрольная закупка - бутылку шампанского продали общественникам, даже не открыв.

Управляющий «Фэйк бара» отвечать на вопросы полицейских отказался, а присутствие журналистов на рейде и вовсе назвал неуместным.

А вот собственник заведения поспешил объясниться, правда, только на улице и без камер.

Собственник заведения: "На самом деле на ООО, когда мы работали, лицензия закончилась, сейчас там ИП, то есть я не знаю, надо согласовать".

Разница действительно есть - за такое нарушение штраф для юридического лица больше 3 млн рублей, в то время как для индивидуального предпринимателя - до 200 тысяч. В любом случае решение будет принимать суд.

Между тем, «Фейк бар» не единственное заведение, отличившееся этой ночью. Не посмотрев на часы, и не спросив паспорт, продавец магазина под названием «Дно» на Компросе свободно продала алкоголь. За торговлю алкогольной продукцией в ночное время суток продавцу грозит штраф 4 тысячи рублей, но здесь был зафиксирован еще и факт продажи алкоголя несовершеннолетней. Нарушение здесь грозит более серьезное - от 30 до 50 тысяч рублей.