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Стиральная машина убила мать двоих детей

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стиральная машина

Жуткая история случилась в Добрянке. По предварительной версии, молодую женщину, которая родила буквально две недели назад, убила обычная стиральная машина. Проверку по этому поводу начал Следственный комитет.

Теперь каждый раз, заходя в подъезд, Маргарита Ивенских вспоминает свою соседку. Молодая женщина, всего 33 года, в начале октября родила второго ребенка. И тут внезапная смерть в ванной. В этой трагической истории больше всего поражают детали произошедшего.

Сухие сводки Следственного комитета городские слухи только подтверждают. Тело женщины обнаружила старшая дочь - школьница. Пока нет официального заключения судмедэкспертов, но сам характер травмы уже не вызывает сомнений.

Михаил Просвирнин, следователь следственного отдела по г. Добрянка СУ СК РФ по Пермскому краю: "Тело женщины было обнаружено на полу в ванной комнате. При этом стиральная машина работала и была включена в электросеть. На руке у женщины была обнаружена травма, предположительно, получена от удара током".

Теперь следствию предстоит выяснить правильность подключения электрооборудования. Проблема может возникнуть из-за старой или неправильно сделанной проводки. Но даже тогда смертельные случаи - чрезвычайная редкость.

Дом, в котором произошла трагедия, ветхим не назовешь. Построен в начале 90-х годов. Но пучок проводов, идущих из электрического щитка, - это типичная картина для российских подъездов. Здесь даже опытный электрик не сразу разберется.

В своей практике Александр, мастер по ремонту бытовой техники, со стиральными машинами-убийцами сталкивается впервые. Как уверяет, любой прибор, вне зависимости от марки, имеет несколько степеней защиты от удара током.

Александр Боксанов, мастер по ремонту: "Если даже какие-то проблемы с электрикой, то на корпусе 220 вольт нет, меньше. И от такого удара человек просто не может умереть. Скорее всего, у нее были какие-то сопутствующие заболевания, на которые удар тока повлиял".

По факту Следственный комитет уже начал официальную проверку. По ее результатам, возможно, заведут уголовное дело, где главные претензии предъявят уже производителю стиральной машины.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 24.10.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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