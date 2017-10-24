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Стиральная машина убила мать двоих детей
Жуткая история случилась в Добрянке. По предварительной версии, молодую женщину, которая родила буквально две недели назад, убила обычная стиральная машина. Проверку по этому поводу начал Следственный комитет.
Теперь каждый раз, заходя в подъезд, Маргарита Ивенских вспоминает свою соседку. Молодая женщина, всего 33 года, в начале октября родила второго ребенка. И тут внезапная смерть в ванной. В этой трагической истории больше всего поражают детали произошедшего.
Сухие сводки Следственного комитета городские слухи только подтверждают. Тело женщины обнаружила старшая дочь - школьница. Пока нет официального заключения судмедэкспертов, но сам характер травмы уже не вызывает сомнений.
Михаил Просвирнин, следователь следственного отдела по г. Добрянка СУ СК РФ по Пермскому краю: "Тело женщины было обнаружено на полу в ванной комнате. При этом стиральная машина работала и была включена в электросеть. На руке у женщины была обнаружена травма, предположительно, получена от удара током".
Теперь следствию предстоит выяснить правильность подключения электрооборудования. Проблема может возникнуть из-за старой или неправильно сделанной проводки. Но даже тогда смертельные случаи - чрезвычайная редкость.
Дом, в котором произошла трагедия, ветхим не назовешь. Построен в начале 90-х годов. Но пучок проводов, идущих из электрического щитка, - это типичная картина для российских подъездов. Здесь даже опытный электрик не сразу разберется.
В своей практике Александр, мастер по ремонту бытовой техники, со стиральными машинами-убийцами сталкивается впервые. Как уверяет, любой прибор, вне зависимости от марки, имеет несколько степеней защиты от удара током.
Александр Боксанов, мастер по ремонту: "Если даже какие-то проблемы с электрикой, то на корпусе 220 вольт нет, меньше. И от такого удара человек просто не может умереть. Скорее всего, у нее были какие-то сопутствующие заболевания, на которые удар тока повлиял".
По факту Следственный комитет уже начал официальную проверку. По ее результатам, возможно, заведут уголовное дело, где главные претензии предъявят уже производителю стиральной машины.
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