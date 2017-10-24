Поезд ЛДПР собрал жалобы пермяков
Больше 150 жалоб передали жители Прикамья в поезд ЛДПР. Он проехал через Пермский край в минувшие выходные и совершил 10 остановок. По самым разным вопросам людей консультировали прямо на станциях. Что спрашивали и как отвечали?
Юридические консультации прямо на перроне Перми-2 очень популярны. Здесь же можно подать свое предложение, которое требует вмешательства на всероссийском уровне.
Собирают предложения, раздают презенты, общаются. На платформе остановился спецпоезд Либерально-демократической партии России.
Олег Постников, координатор Пермского регионального отделения ЛДПР: "Это возможность через депутатов Законодательного собрания, через депутатов Государственной думы обратить внимание на бездействие местных властей. И самое главное - это возможность понять, чем живет страна".
90% жалоб - проблемы местного уровня. Остальные обещают передать лично Владимиру Жириновскому.
У поезда либерал-демократов в Пермском крае несколько остановок, недаром на Перми-2 он стоит не на главном, а на Горнозаводском направлении.
10 остановок на территории Пермского, Чусовского и Горнозаводского районов. А проблемы одни и те же.
Данил Шилков, депутат Государственной Думы России от партии ЛДПР: "Проблемы примерно одни и те же - это ремонт дорог, сфера ЖКХ, здравоохранение. Очень много вопросов по закрытию больниц, по низким заработным платам, поэтому ничего не ново".
Всего жители Прикамья передали либерал-демократам более 150 жалоб.
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